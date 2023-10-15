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Папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе

Папа римский Франциск: в Газе нужно спасти всё население
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Папа римский Франциск 15 октября в своем еженедельном обращении к тысячам людей на площади Святого Петра призвал к спасению гражданского населения в секторе Газа и соблюдению международного права в регионе.

Понтифик указал, что внимательно следит за происходящим в Газе. Он также призвал освободить заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

«Я настоятельно прошу, чтобы дети, больные, старики, женщины и все мирные жители не стали жертвами конфликта. Пусть будут соблюдаться гуманитарные права, прежде всего в секторе Газа, где необходимо срочно гарантировать гуманитарные коридоры для помощи всему населению», — приводит его слова Reuters.

Он также объявил 17 октября днем молитвы и поста на Святой земле и вознес молитву Богоматери.

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Ранее в этот день управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, оставшиеся без электричества вследствие блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать свою деятельность лишь на протяжении двух суток.

Накануне УГКВ опубликовало отчет, в котором сообщило, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива, израильские власти приняли 9 октября. Причиной этому послужило вторжение ХАМАС на территорию Израиля и массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа двумя днями ранее.

7 октября Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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