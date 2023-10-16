Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту

Россия направила в Совбез (СБ) ООН проект гуманитарной резолюции, касающийся палестино-израильского конфликта. Об этом 16 октября заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Российская Федерация предпринимает максимальные усилия в политической плоскости, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, где нами внесен проект резолюции, сфокусированный на гуманитарных вопросах», — сказал он в ходе совещания по оперативным вопросам у президента России Владимира Путина.

Рябков подчеркнул, что ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке несут США. По его мнению, Вашингтон долгие годы монополизирует урегулирование и игнорирует профильные резолюции Совбеза.

Ранее, 14 октября, Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, Россия осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.