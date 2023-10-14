Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

Россия 14 октября предложила Совету Безопасности (СБ) ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в проекте российской резолюции, с которым ознакомился ТАСС.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — говорится в документе.

Также в проекте резолюции российская сторона призвала обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Россия осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

«Совет Безопасности ООН <...> решительно осуждает любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма, <...> призывает к освобождению всех заложников», — говорится в тексте проекта документа.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., включая 614 детей, пострадали более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.