Нетаньяху опроверг причастность ЦАХАЛ к удару по госпиталю в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X во вторник, 17 октября.

«На больницу в секторе Газа напали варварские террористы в секторе Газа, а не ЦАХАЛ, тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей», — написал Нетаньяху.

Ранее в этот день стало известно, что по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен воздушный удар. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав сообщил, что в результате атаки погибли не менее 500 мирных жителей, по большей части женщины и дети.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили запрос в ООН на проведение срочного заседания Совета Безопасности в связи с ударом по больнице.

Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.