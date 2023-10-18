ЦАХАЛ провела повторную проверку обстоятельств удара по госпиталю в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что повторная проверка ситуации с ударом по госпиталю в секторе Газа подтвердила версию о вине организации «Исламский джихад» (запрещена в России — Ред.) в случившейся трагедии. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ в среду, 18 октября.

«После дополнительной проверки и перекрестного изучения оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не наносила ударов по больнице в секторе Газа», — написано в сообщении.

Случившееся представители израильской армии объяснили неудачным запуском ракеты террористической организации «Исламский джихад». По версии ЦАХАЛ, боевики ведут по территории Израиля беспорядочный огонь и порой боевые снаряды попадают по территории сектора Газа.

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Тогда же Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада».

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.