Байден был проинформирован о попытках мятежа в России

Президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации в РФ. Об этом 24 июня сообщает CNN со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Кроме того, в администрации Соединенных Штатов была проведена вечером 23 июня экстренная встреча, чтобы оценить ситуацию в РФ на фоне попыток мятежа.

По данным источников телеканала, события, которые развернулись в России, застали врасплох официальных лиц США и Европы. Осведомленные собеседники отметили, что разведка давно наблюдала напряженность в отношениях между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ, однако не могли представить, что первый начнет мятеж.

Анонимный чиновник рассказал телеканалу, что западные страны будут наблюдать за событиями в России следующие 24–48 часов. По их мнению, Пригожину не хватит поставок вооружения.

Также один из источников, знакомый с разведкой Запада, отметил, что на организацию мятежа ушло как минимум несколько дней, другой обратил внимание на то, что Ростов-на-Дону располагается относительно близко к линии боевого соприкосновения с Украиной.

Накануне Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

На фоне сложившихся событий в России многие поддержали Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента РФ по установлению законного порядка. Кроме того, лидер республики выразил убеждение, что благодаря «решительности и мудрости» Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законами РФ.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. Он также заявил о полной поддержке шагов руководства РФ на фоне происходящих событий.

Помимо этого, Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Глава государства проинформировал коллег о ситуации на территории России.