Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина по установлению законного порядка. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе президента.

«В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации <...> по установлению законного порядка», — говорится в сообщении на сайте президента.

Кроме того, лидер республики выразил убеждение, что благодаря «решительности и мудрости» Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии Конституцией и законами РФ.

Он также констатировал, что Республика Абхазия при любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Россией.

Вместе с тем Бжания призвал граждан Абхазии, в том числе находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях.

Ранее в этот день в Абхазии силовые структуры республики были переведены на усиленный режим несения службы на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Служба государственной безопасности (СГБ) должна усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу, а также взять под охрану все объекты критической инфраструктуры.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей также был введен режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных террористических актов. Кроме того, в некоторых регионах России отменили массовые мероприятия.

Причиной таких мер стала попытка военного мятежа со стороны Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В военном ведомстве подобные обвинения отвергают

В свою очередь, утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие выразили поддержку российскому лидеру и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о полной поддержке шагам российского руководства на фоне происходящих событий.