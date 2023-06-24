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Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана

Песков: Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Ранее в этот день в пресс-службе президента Казахстана сообщили о телефонных переговорах Токаева с Путиным. В разговоре Токаев подчеркнул, то конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. По его словам, это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Также в субботу стало известно о телефонном разговоре президента РФ с главой Белоруссии.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что российские Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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