Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 24 июня.

Сообщается, что президент Турции выразил полную поддержку шагам российского руководства на фоне происходящих событий.

«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа», — сообщили в Кремле.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.

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