Политолог назвала исчерпывающими высказывания Путина по ситуации с мятежом

Россияне должны поддержать президента РФ Владимира Путина. Таким мнением поделилась с «Известиями» 24 июня политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

«Я полностью солидарна с президентом и, честно говоря, я считаю, что сейчас других мнений быть не может, и такую позицию на мой взгляд, должен занять каждый человек, который любит Россию и который желает ей хорошего, прекрасного будущего», — сказала она в ходе беседы.

Политолог отметила, что нынешняя ситуация в стране вызывает радость у разных русскоязычных иммигрантских СМИ и оппозиционных политиков, которые находятся в эмиграции. По словам Федоровой, в такой ситуации россиянам необходимо в полной консолидации поддержать главу государства.

«У меня есть огромная надежда на скорейшее разрешение [ситуации]», — заключила эксперт.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На фоне происходящего многие выразили поддержку президента РФ Владимира Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» объяснил, какую цель преследует основатель ЧВК «Вагнер» своим мятежом. По его мнению, действие направлено на разрушение единства России, а мятеж организовали те, кто работает на Запад.

Также политолог Александр Асафов в разговоре с «Известиями» указал на поддержку Киевом попытки военного мятежа в РФ. Он подчеркнул, что на фоне событий нужно поддержать президента, армию и сохранять спокойствие.

Утром 24 июня Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.