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Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России

Политолог Баширов: мятеж Пригожина направлен на разрушение единства России
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Фото: РИА Новости
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Политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» в субботу, 24 июня, объяснил, какую цель преследует основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин своим мятежом.

«Действие направлено на разрушение единства России. <…> Люди, которые на сегодняшний день этот мятеж организовывали, <…> работают на Запад. Это наши враги», — сказал он.

Эксперт согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что сотрудники ЧВК были введены в заблуждение.

«Эти люди, которые сейчас находятся в захваченных органах власти, должны понимать, что они будут стрелять в своих братьев, в своих товарищей по оружию», — высказался Баширов.

Говоря о режиме КТО, политолог объяснил, что этот шаг означает введение дополнительных мер, которые позволят силовикам бороться со спящими украинскими ячейками.

Владимир Путин обратился к россиянам. Главное

Ранее в этот день глава государства обратился к россиянам на фоне призывов главы ЧВК «Вагнер» к вооруженному мятежу.

Путин заявил, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он подчеркнул, что любые разногласия становятся предательством, ими пользуются враги РФ, а внутренние беспорядки, смуты несут смертельную угрозу для государственности и для нации.

Накануне Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу. Там уточнили, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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