Владимир Путин обратился к россиянам. Главное

Президент обратился к нации

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин обратился к жителям страны, правоохранителям, сотрудникам спецслужб и военнослужащим. Глава государства выступил перед народом на фоне призывов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.

Борьба России за свое будущее требует единения

Как отметил президент, Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее.

«Против нас направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада, мы боремся за жизнь и безопасность наших людей», — сказал он.

Россия борется за право быть и оставаться собой. Такая борьба нуждается в консолидации и единении, любые распри должны быть отброшены, они на руку врагу, добавил Путин.

Удар в спину народу

Любые разногласия становятся предательством, подчеркнул российский лидер, ими пользуются враги страны.

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, удар в спину — тем, кто сражается сейчас на фронте, и нашему народу», — продолжил он.

Любые внутренние беспорядки, смуты несут смертельную угрозу для государственности и для нации, отметил лидер.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции», — подчеркнул он.

В Первой мировой войне из-за внутренних склок победу украли у России

Путин напомнил, что в 1917 году произошли подобные события, Россия вела Первую мировую войну, но победу у нее украли.

«Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением», — напомнил президент.

«Мы защитим наш народ»

Путин добавил, что сделает всё, чтобы отстоять страну, защитить безопасность граждан. Все, кто готовил вооруженный мятеж, будут неизбежно наказаны.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предал Россию и ответит за это», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что россияне вместе с родиной преодолеют любые испытания, станут еще сильнее.