Российские политики поддержали обращение Путина. Главное

Российские политики поддержали тезисы, высказанные президентом России Владимиром Путиным в видеообращении к жителям страны, правоохранителям, сотрудникам спецслужб и военнослужащим. Утром в субботу, 24 июня, глава государства выступил перед народом на фоне призывов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.

Президенты России и Казахстана поговорили по телефону

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как отметил Токаев, условием поддержания правопорядка в стране остается конституционный порядок и верховенство закона.

Токаев назвал события в России внутренним делом страны, российский лидер поблагодарил его за поддержку.

Путин побеседовал с Лукашенко

Российский лидер также провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин проинформировал белорусского лидера о ситуации в России.

Матвиенко полностью поддержала Путина

По словам председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Политик отметила, что сила такой огромной, многонациональной страны, как Россия, — в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

«Президент всё сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений», — написала она в своем Telegram-канале.

Медведев призвал россиян к единству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента страны для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Он назвал предательство и раскол путем к «вселенской катастрофе». По словам Медведева, этого не будет допущено и Россия победит.

Кадыров поддержал Путина и призвал к подавлению мятежа

Глав Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии республики уже выехали в зоны напряженности. Он заверил, что будет сделано всё для сохранения единства России.

«Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал он.

Татарстан поддержал президента РФ

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал президента России.

«Татарстан всецело поддерживает Верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина», — сказал политик.

Он обратил внимание, что в сложное для государства время надо объединиться. Необходимо противостоять тем, кто несет угрозу стране и ее народу.

В Крыму поддержали Путина

Севастополь поддерживает президента РФ, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в Крыму уверены в скором разрешении ситуации, Россия продолжит идти к победе.

Ситуация в Севастополе спокойная и введение спецрежима не требуется, добавил он.

Путин обратился к российскому народу

Утром 24 июня Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Президент предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура даст надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.