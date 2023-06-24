Кадыров призвал подавить военный мятеж

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 24 июня, назвал военный мятеж предательством и призвал подавить его.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал он в своем Telegram-канале.

Происходящее Кадыров назвал «ножом в спину».

«Не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. <…> Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан», — отметил Кадыров.

Чеченский лидер указал на то, что президент России Владимир Путин «знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров «на земле» и полностью контролирует ход проведения СВО».

«Решения верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он — всё сразу! <…> это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!» — высказался глава Чечни.

Ранее в этот день спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала на полную поддержку президента России со стороны Совфеда. Она подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной страны — в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

До этого глава государства обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Путин предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, военное министерство опровергло эту информацию. Там заявили, что российские силы продолжают осуществлять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Против Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.