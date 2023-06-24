Реклама
Прямой эфир
Политика
Матвиенко заявила о полной поддержке президента в Совете Федерации
Общество
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
Общество
Выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю
Политика
СМИ сообщили о телефонных переговорах Путина и Лукашенко
Общество
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Политика
Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну
Общество
Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен
Армия
Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений
Общество
Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области
Политика
Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время
Общество
В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Сюжет:

Кадыров призвал подавить военный мятеж

Кадыров: чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, мятеж должен быть подавлен
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 24 июня, назвал военный мятеж предательством и призвал подавить его.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал он в своем Telegram-канале.

Происходящее Кадыров назвал «ножом в спину».

«Не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. <…> Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан», — отметил Кадыров.

Чеченский лидер указал на то, что президент России Владимир Путин «знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров «на земле» и полностью контролирует ход проведения СВО».

«Решения верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он — всё сразу! <…> это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!» — высказался глава Чечни.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее в этот день спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала на полную поддержку президента России со стороны Совфеда. Она подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной страны — в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

До этого глава государства обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Путин предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, военное министерство опровергло эту информацию. Там заявили, что российские силы продолжают осуществлять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Против Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023