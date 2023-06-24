Матвиенко заявила о полной поддержке президента в Совете Федерации

В Совете Федерации есть полная поддержка президента России Владимира Путина, необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 24 июня.

Она отметила, что сила такой огромной, многонациональной страны как Россия — в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

«Президент всё сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Путин в своем обращении также сказал, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.