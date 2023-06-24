Глава Татарстана Минниханов поддержал президента Путина

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям региона и и поддержал президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщил 24 июня «Татар-информ».

«Татарстан всецело поддерживает Верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина», — сказал он.

Минниханов отметил, что в сложное для страны время надо объединиться и вместе противостоять тем, кто угрожает государству и его многонациональному народу. Россия всегда славилась людьми, сильными духом, отметил он.

«Чувство патриотизма и любви к родине — неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей», — подчеркнул глава Татарстана.

Ранее в субботу руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством военный мятеж и призвал подавить его. Происходящее он назвал «ножом в спину». Чеченский лидер указал на то, что президент России знает ситуацию до мельчайших подробностей.

Ранее в этот день Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент подчеркнул, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и нуждается в единстве.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. МО опровергло сообщения об ударах по тылу.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.