Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

По его словам, таких обстрелов АЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в результате обстрелов по ЗАЭС пострадавших среди персонала нет. При этом сам объект получил повреждения.

18 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на атомную электростанцию и немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с территории станции.

Днем ранее, 17 ноября, российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции. Инженер с самого начала российской спецоперации и сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ.

15 ноября генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что создание этой зоны — сложный процесс, но не невозможный.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

14 октября его коллега Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».