Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины
Мир
РФ распространила в СБ И ГА ООН письмо о жестком обращении с российскими военнопленными
Происшествия
Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС
Мир
В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса
Мир
Шеф Пентагона заверил в отсутствии желания НАТО вступить в конфликт с РФ
Мир
В Германии увидели угрозу торговой войны Европы и США из-за решений Байдена
Мир
В Минобороны России заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Происшествия
При пожаре в поселке Тымовское на Сахалине пострадали четыре человека
Общество
Газоснабжение восстановлено в котельных Всеволожского района Ленобласти после пожара
Мир
В Германии указали на стремление Киева вовлечь НАТО в прямой конфликт с РФ
Мир
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Спорт
Минеев заявил о паузе в карьере после победы над Родригесом
Сюжет:

Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Рамочное оглашение: как Москва видит возможные договоренности по ЗАЭС
И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

По его словам, таких обстрелов АЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в результате обстрелов по ЗАЭС пострадавших среди персонала нет. При этом сам объект получил повреждения.

18 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на атомную электростанцию и немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с территории станции.

Днем ранее, 17 ноября, российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции. Инженер с самого начала российской спецоперации и сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ.

15 ноября генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что создание этой зоны — сложный процесс, но не невозможный.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

14 октября его коллега Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022