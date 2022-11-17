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На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера

На Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской атомной электростанции (АЭС), корректировавшего удары украинской артиллерии по станции. Об этом стало известно в четверг, 17 ноября.

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Задержанный инженер рассказал на допросе, что сотрудничал со спецслужбами Украины с самого начала российской спецоперации и сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ в Энергодаре, а также непосредственно на территории Запорожской АЭС, сообщают «РИА Новости».

«Как российские военные зашли на территорию Энергодара и Запорожской атомной электростанции, я позвонил и сказал о том, что российские военные и техника находятся на территории Энергодара и Запорожской атомной электростанции», — сообщил инженер.

По словам инженера, ему давали указание сообщать не только о военных, а также о том, кто из представителей «Росатома» находится на территории ЗАЭС.

Во время обстрелов непосредственно самой электростанции инженер неоднократно связывался с сотрудником спецслужб Украины и сообщал точные места попаданий артиллерийских снарядов, тем самым корректируя огонь.

5 ноября сообщалось, что российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 20 пособников Службы безопасности Украины (СБУ).

2 ноября в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). У задержанного были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова. Позже его арестовали на два месяца.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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