Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 20 пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал «РИА Новости» источник в силовых структурах.

«Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.

По словам источника, все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.

2 ноября в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). У задержанного были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова. Позже его арестовали на два месяца.

До этого, 10 октября, в ЛНР задержали пособницу СБУ Юлию Рыбалко, подозреваемую в сборе информации для украинских военных. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Старобельску и другим населенным пунктам, опираясь на полученные от Рыбалко данные.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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