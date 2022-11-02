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В Крыму задержали планировавшего диверсию на ЛЭП агента СБУ

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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В Крыму задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), планировавшего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили 2 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У задержанного изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

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«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», — отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Также мужчину проверяют на причастность к совершению иных преступлений на территории России.

5 октября «Известиям» сообщили в правоохранительных органах, что СБУ принуждала россиянина совершить теракт, в противном случае они угрожали убить его отца. По словам молодого человека, до начала российской спецоперации его отец работал на Украине охранником в одной из сельских школ. Затем в населенный пункт вошли украинские боевики и схватили мужчину, взяв его в плен.

После этого молодому человеку начали писать в мессенджер о том, что он должен поджечь любой государственный объект, иначе отца убьют. Мужчина принял решение выполнить требования СБУ, однако не успел совершить теракт: сотрудники правоохранительных органов его задержали.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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