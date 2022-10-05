СБУ вынуждала россиянина устроить диверсию

Служба безопасности Украины (СБУ) принуждала россиянина совершить теракт, в противном случае они угрожали убить его отца. Об этом 5 октября сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Молодой человек рассказал, что до начала спецоперации его отец работал на Украине охранником в одной из сельских школ. Затем в населенный пункт вошли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и схватили мужчину. Он вышел на связь только спустя 20 дней.

«Я поднял трубку и услышал голос отца. Он сказал, что с ним всё хорошо и что он в плену. А я должен делать всё, что они (СБУ — Ред.) скажут», — сказал россиянин.

Затем ему начали писать в мессенджер о том, что он должен поджечь любой государственный объект, иначе отца убьют.

Мужчина принял решение выполнить требования СБУ, однако не успел совершить теракт — сотрудники правоохранительных органов его задержали.

Ранее в этот же день директор школы в городе Рубежном в Луганской Народной Республике Ирина Дубовик заявила, что СБУ угрожала дать 15 лет за то, что она согласилась возглавить учебное заведение.

В конце августа источник в силовых структурах сообщил, что СБУ с 2014 года вербует украинских граждан, которые часто приезжают в Россию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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