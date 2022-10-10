Пособница СБУ рассказала о сборе разведданных для ударов украинской армии в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали пособницу Службы безопасности Украины (СБУ) Юлию Рыбалко, подозреваемую в сборе информации для украинских военных. Кадры с признанием женщины есть в распоряжении «Известий».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Старобельску и другим населенным пунктам, опираясь на полученные от Рыбалко данные.

Женщина рассказала, что добывать информацию ее просил экс-глава Попаснянского района ЛНР Роман Власенко, который сотрудничал с назначенным Украиной «руководителем» Луганской администрации Сергеем Гайдаем. Всех участников курировала СБУ.

«Власенко сейчас работает волонтером на Украине. Он связался со мной и попросил узнать, как обстоят дела в Старобельске с передвижением техники и какие объекты я видела. Я сбрасывала информацию. Первая была об объектах, расположенных в лагере «Джура». Я скинула данные о том, что видела: несколько цивильных машин — автобус и три военных», — сообщила женщина.

Рыбалко призналась, что делилась данными и о наличии склада военной техники в селе Гончаровка. Кроме того, Власенко просил узнать, вывозят ли зерно из Старобельска и есть ли у Рыбалко возможность устроиться на элеватор, а также привлечь людей для сотрудничества и передачи информации.

«Я осознаю, что то, что я делала, — это плохо. <...> В это вообще нельзя влезать. Есть военные, есть люди, которые этим занимаются!» — заявила женщина.

В сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для обстрелов региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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