Суд арестовал готовившего диверсию в Крыму агента СБУ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего в Крыму диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 2 ноября сообщили в управлении ФСБ по региону.

О задержании в Крыму агента СБУ сообщалось в этот же день. В ходе обысков у него обнаружили три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

5 октября «Известиям» сообщили в правоохранительных органах, что СБУ принуждала россиянина совершить теракт, в противном случае они угрожали убить его отца. По словам молодого человека, до начала спецоперации его отец работал на Украине охранником в одной из сельских школ. Затем в населенный пункт вошли украинские боевики и взяли мужчину в плен. После этого молодому человеку начали писать в мессенджер о том, что он должен поджечь любой государственный объект, иначе отца убьют.