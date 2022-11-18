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В МАГАТЭ призвали Россию покинуть ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС
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Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало РФ отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом говорится в резолюции организации от 17 ноября.

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«МАГАТЭ призывает Российскую Федерацию немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с ЗАЭС, чтобы украинские власти восстановили контроль над станцией», — говорится в заявлении.

В документе выражена «серьезная озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах». При этом в резолюции не уточняется, кто ведет данные обстрелы.

Также организация обратила внимание на «давление, которое оказывается на украинский эксплуатирующий персонал ЗАЭС», но фактов подобного также не было приведено.

Ранее, 16 ноября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Он отметил, что считает «абсолютно реалистичным» план по ее созданию.

14 ноября Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС вызывает всё большее беспокойство. Он заявил о перебоях с внешним электроснабжением, которые происходят с периодичностью раз в три дня.

3 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Уточнялось, что российские спецслужбы совместно с Росгвардией установили, что средства массового поражения завезли на территорию АЭС бойцы нацгвардии Украины за несколько дней до перехода станции под охрану РФ.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

14 октября его коллега Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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