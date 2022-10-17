МИД РФ полностью исключил демилитаризацию ЗАЭС и зоны вокруг нее

Россия полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и периметра вокруг нее. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появления условий контрнаступления ВСУ», — сказал Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что объект крайне важен и он не может оставаться без охраны. Защищать Запорожскую АЭС продолжат подразделения Росгвардии.

Ранее в понедельник сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по критически важной инфраструктуре ЗАЭС. Под ударами оказались технические и административные здания станции.

В этот же день председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что перезапустить ЗАЭС невозможно из-за продолжающихся украинских обстрелов. Для этого, по его словам, необходимо отодвинуть линию соприкосновения от станции.

До этого, 14 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодара.

Тогда же руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ в начале сентября на станции были отключены все шесть энергоблоков.