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Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил 3 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — сказал он на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее в этот день о предотвращении атаки также рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, на территории объекта был обнаружен схрон со взрывчаткой, оставленный украинцами еще в феврале–марте. Изначально власти Украины предполагали, что взрыв должен осуществить один из сотрудников атомной электростанции.

По данным «Известий», российские спецслужбы совместно с Росгвардией установили, что средства массового поражения завезли на территорию АЭС бойцы нацгвардии Украины за несколько дней до перехода станции под охрану Российской Федерации.

Тогда же замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

С начала сентября на электростанции присутствуют сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории Запорожской АЭС украинскими войсками. Тогда руководитель агентства Рафаэль Гросси предложил сформировать защитную зону вокруг ЗАЭС.

Во время личной встречи с Гросси президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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