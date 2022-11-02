На Запорожской АЭС предотвратили теракт

Российские спецслужбы совместно с Росгвардией в рамках проводимых оперативных мероприятий по противодиверсионной защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), предотвратили теракт на территории станции, обнаружив в конце октября схрон со взрывчаткой. Об этом стало известно 2 октября.

По информации «Известий», правоохранителям удалось установить, что средства массового поражения завезли на территорию АЭС бойцы нацгвардии Украины за несколько дней до перехода станции под охрану Российской Федерации.

Взрывчатку боевики спрятали в одной из технических зон на территории ЗАЭС. По замыслу нацистов, один из сотрудников станции, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), должен был совершить подрыв на объекте инфраструктуры, связывающем станцию с системой теплоснабжения Энергодара. Таким образом, сценарий теракта предполагал оставить без отопления 50 тыс. жителей города, рассказал «Известиям» советник главы компании «Росатом» Ренат Карчаа.

Террористы рассчитывали, что Украина после происшествия попытается убедить сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории станции, якобы, находятся Вооруженные силы РФ, у которых по неосторожности сдетонировал снаряд. После чего можно было бы возложить ответственность за разрушения критической инфраструктуры и возможные смерти людей на Россию.

Также установлено, что сигнал на совершение теракта на территории ЗАЭС должен был поступить непосредственно с Банковой улицы, то есть от властей Украины, указал Карчаа.

Ранее 2 ноября стало известно, что Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Как указал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, главной задачей по-прежнему является предотвращение обстрелов со стороны Киева. Он также подчеркнул, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.

14 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции и периметра вокруг нее.

С начала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками. Тогда руководитель агентства Рафаэль Гросси предложил сформировать защитную зону вокруг ЗАЭС.

Во время личной встречи с Гросси президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».