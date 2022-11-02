В МИД РФ заявили об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Минобороны РФ изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом в среду, 2 ноября, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.
«Давайте не будем предугадывать, потому что это непростой вопрос, он сейчас изучается активно нашими ведомствами, в первую очередь Министерством обороны», — сказал Руденко журналистам.
Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции может позволить минимизировать ущерб от обстрелов Киева.
«Мы знаем, насколько активно здесь налажено сотрудничество с МАГАТЭ и экспертами, которые находятся на станции. Осуществляется периодически ротация этих сотрудников. И мы надеемся, что это позволит минимизировать по крайней мере опасные инциденты, которые чреваты ядерной катастрофой», — заключил Руденко.
14 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции и периметра вокруг нее.
С начала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками. Тогда руководитель агентства Рафаэль Гросси предложил сформировать защитную зону вокруг ЗАЭС.
Во время личной встречи с Гросси президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также отмечал, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, однако вопрос, «как всегда, в деталях».
5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».