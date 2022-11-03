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Рогов рассказал о предотвращенном теракте на Запорожской АЭС

Член ГСА Запорожья Рогов: на ЗАЭС предотвратили теракт, который Киев готовил с весны
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) удалось предотвратить теракт, который киевский режим готовил с весны. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его сведениям, на территории объекта был обнаружен схрон со взрывчаткой, оставленный националистами еще в феврале–марте. Изначально власти Украины предполагали, что взрыв должен осуществить один из сотрудников атомной электростанции, которого должны были завербовать сотрудники украинской Службы безопасности.

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Материал дополняется.

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