В МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает все большее беспокойство. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник, 14 ноября, в беседе с газетой The Indian Express.

«Обеспокоенность растет с каждым днем. Продолжаются обстрелы. Возникают перебои с внешним электроснабжением. Постоянные дизельные генераторы работают по несколько часов, а иногда и по несколько дней. Потом электричество возвращается, и раздается вздох облегчения. Но через три дня все начинается снова», — рассказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил также, что организация по договоренности с украинским правительством помогает Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

«Эти объекты находятся в безопасности, насколько это возможно в этой ситуации», — добавил он.

Ранее, 5 ноября, Гросси сообщил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено спустя два дня после отключения от электросети из-за обстрелов, повредивших высоковольтные линии. По сведениям МАГАТЭ, на данный момент два из шести блоков электростанции выведены из режима холодного останова. Глава организации напомнил, что уже неоднократно призывал создать зону безопасности вокруг территории ЗАЭС.

Об отключении Запорожской АЭС от украинской энергосистемы в четверг, 3 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ранее два энергоблока АЭС перевели в режим горячего останова, что позволило восстановить теплоснабжение в Энергодаре. После этого украинская сторона обесточила две линии станции, и она перешла на питание дизель-генераторами.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

31 октября Рафаэль Гросси сообщил, что из-за взрыва наземной мины, произошедшего 30 октября, отключилась внешняя линия электропередачи напряжением 750 кВ. В последние дни, отметили в МАГАТЭ, в окрестностях станции велись обстрелы. Так, обстрел возле распределительных станций ТЭС временно отключил одну из трех резервных линий электропередачи ЗАЭС, по которым город Энергодар получает электроэнергию.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».