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Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении внешнего энергоснабжения на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено
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Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено спустя два дня после отключения от электросети из-за обстрелов, повредивших высоковольтные линии. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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«Внешнее электроснабжение было восстановлено на ЗАЭС через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, показавшего шаткость ситуации с ядерной безопасностью на крупнейшем объекте в Европе, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси», — сказал он.

По сведениям МАГАТЭ, на данный момент два из шести блоков электростанции выведены из режима «холодного останова».

Гросси напомнил, что уже неоднократно призывал создать зону безопасности вокруг территории ЗАЭС.

«Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно», — заключил он в заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.

Об отключении Запорожской АЭС от украинской энергосистемы в четверг, 3 ноября, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ранее два энергоблока АЭС перевели в режим «горячего останова», что позволило восстановить теплоснабжение в Энергодаре. После этого украинская сторона обесточила две линии станции, и она перешла на питание дизель-генераторами.

31 октября Рафаэль Гросси сообщил, что из-за взрыва наземной мины, произошедшего 30 октября, отключилась внешняя линия электропередачи напряжением 750 кВ. В последние дни, отметили в МАГАТЭ, в окрестностях станции велись обстрелы. Так, обстрел возле распределительных станций ТЭС временно отключил одну из трех резервных линий электропередачи ЗАЭС, по которым город Энергодар получает электроэнергию.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также отмечал, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. При этом он указал, что вопрос, «как всегда, в деталях».

Президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

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