Взрыв мины около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) привел к отключению линии электропитания четвертого блока. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 31 октября.

«В результате взрыва наземной мины оборвалась основная линия электропитания одного из энергоблоков Запорожской АЭС. Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 кВ между распределительной станцией станции и главным электрическим трансформатором реакторного четвертого блока», — говорится в заявлении.

Он добавил, что блок получает электроэнергию, необходимую для охлаждения от резервной линии, соединяющей ЗАЭС с распределительной станцией близлежащей тепловой электростанции.

В последние дни, отметили в МАГАТЭ, в окрестностях станции велись обстрелы. Так, обстрел возле распределительных станций ТЭС временно отключил одну из трех резервных линий электропередачи ЗАЭС, по которым город Энергодар получает электроэнергию.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» рассказала, что бойцы спецназа «Ахмат» пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Днепра, чтобы напасть на ЗАЭС, а также предотвращают жертвы среди мирного населения Энергодара. После неудачной попытки высадки десанта ВСУ продолжают ежедневные бомбежки мирных жителей и уничтожение инфраструктуры.

29 октября российские военные также отбили попытку украинского десанта высадиться в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские военные отбили эту попытку, противник понес потери и отступил.

До этого, 19 октября, российские войска, охранявшие внешний периметр Запорожской АЭС, сорвали предыдущую десантную операцию украинской армии. Около четырех часов утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории АЭС.

На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил мнение в разговоре с «Известиями», что Киев попытается любой ценой вернуть контроль над Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С начала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

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