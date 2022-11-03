Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Мир
Microsoft окажет техподдержку Украине еще на $100 млн
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев
Мир
В Польше ожидают новую волну украинских беженцев зимой
Мир
США стали вторыми по объемам поставок газа в ЕС
Мир
Большинство американцев сочли Байдена виновником инфляции в стране
Общество
Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы
Мир
В Эстонии задумались о введении продуктовых карточек
Политика
Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года
Мир
Премьер Хорватии назвал срок вступления страны в шенгенскую зону
Мир
Британский наемник «Рэмбо» на Украине захотел домой после обстрела армии РФ

Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) полностью отключили от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в четверг, 3 ноября.

Рамочное оглашение: как Москва видит возможные договоренности по ЗАЭС
И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

Он отметил, что радиационный фон в норме.

Ранее два энергоблока АЭС перевели в режим «горячего останова», что позволило восстановить теплоснабжение в Энергодаре. После этого украинская сторона обесточила две линии станции, и она перешла на питание дизель-генераторами, сообщает телеканал «Звезда».

В этот же день Рогов сообщил, что российские специалисты проверяют в Запорожской области территории, где украинские диверсанты могли заложить взрывчатку. Он добавил, что они спрятали в одном из схронов на ЗАЭС более 1 кг взрывчатки, сообщает телеканал «360».

31 октября Рогов рассказывал, что среди наемников в городе Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики. Также, по его словам, в городе присутствует большое число боевиков националистического формирования «Кракен».

29 октября Рогов сообщил, что взрыв произошел на алюминиевом комбинате в Запорожье, где находится база иностранных наемников. Он также рассказал, что ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022