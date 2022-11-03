Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) полностью отключили от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в четверг, 3 ноября.

Он отметил, что радиационный фон в норме.

Ранее два энергоблока АЭС перевели в режим «горячего останова», что позволило восстановить теплоснабжение в Энергодаре. После этого украинская сторона обесточила две линии станции, и она перешла на питание дизель-генераторами, сообщает телеканал «Звезда».

В этот же день Рогов сообщил, что российские специалисты проверяют в Запорожской области территории, где украинские диверсанты могли заложить взрывчатку. Он добавил, что они спрятали в одном из схронов на ЗАЭС более 1 кг взрывчатки, сообщает телеканал «360».

31 октября Рогов рассказывал, что среди наемников в городе Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики. Также, по его словам, в городе присутствует большое число боевиков националистического формирования «Кракен».

29 октября Рогов сообщил, что взрыв произошел на алюминиевом комбинате в Запорожье, где находится база иностранных наемников. Он также рассказал, что ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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