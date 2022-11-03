Запорожскую область проверяют на наличие взрывчатки украинских диверсантов

В Запорожской области российские специалисты проверяют территории, где украинские диверсанты могли заложить взрывчатку. Об этом 3 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Насколько я знаю, еще проверяется несколько мест, где тоже подобные вещи могут быть сделаны. <...> На освобожденной территории это исчисляется десятками закладок и схронов», — рассказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, добавил Рогов, украинские диверсанты спрятали в одном из схронов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) более килограмма взрывчатки.

31 октября Рогов рассказывал, что среди наемников в городе Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики. Также, по его словам, в городе присутствует большое число боевиков националистического формирования «Кракен».

29 октября Рогов сообщил, что взрыв произошел на алюминиевом комбинате в Запорожье, где находится база иностранных наемников. Он также рассказал, что ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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