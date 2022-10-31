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Рогов назвал доминирующие группы иностранных наемников в Запорожье

Рогов: среди наемников в городе Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Среди наемников в городе Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Сейчас в Запорожье доминируют так называемые шайтаны, чеченские боевики, которые против России выступают, поляки и грузины. По этнической составляющей три основные большие группы боевиков», — сказал он ТАСС.

Также, по его словам, в городе присутствует большое число боевиков националистического формирования «Кракен».

Днем ранее Рогов сообщил, что взрыв произошел на алюминиевом комбинате в Запорожье, где находится база иностранных наемников. Он также рассказал, что ранее российские солдаты уничтожили там около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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