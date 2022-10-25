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Россия поддержала идею гендиректора МАГАТЭ о создании защитной зоны ЗАЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании защитной зоны Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 24 октября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Гросси предложил альтернативную концепцию создания зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Ее суть <...> состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Он указал, что идея вполне разумная и Москва ее поддерживает, однако вопрос, «как всегда, в деталях».

Ранее Гросси указал, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и России дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

14 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции и периметра вокруг нее.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбассе. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

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