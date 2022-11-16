Гросси заявил о продолжении переговоров по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются. Об этом заявил журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 16 ноября.

Он также отметил, что считает «абсолютно реалистичным» план по ее созданию.

«Думаю, что это абсолютно реалистично. Мы выдвинули очень реалистичные предложения», — сказал Гросси.

Днем ранее МАГАТЭ заявило о намерении продолжить переговоры с Россией и Украиной о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

14 ноября Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС вызывает всё большее беспокойство. Он заявил о перебоях с внешним электроснабжением, которые происходят с периодичностью раз в три дня.

Ранее, 5 ноября, Гросси сообщил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено спустя два дня после отключения от электросети из-за обстрелов, повредивших высоковольтные линии. Глава МАГАТЭ напомнил, что уже неоднократно призывал создать зону безопасности вокруг территории ЗАЭС.

3 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Уточнялось, что российские спецслужбы совместно с Росгвардией установили, что средства массового поражения завезли на территорию АЭС бойцы нацгвардии Украины за несколько дней до перехода станции под охрану РФ.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

14 октября его коллега Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции и периметра вокруг нее.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».