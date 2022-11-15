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МАГАТЭ заявило о намерении продолжить переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

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Фото: Global Look Press/dpa/Wolfgang Kumm
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МАГАТЭ продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 15 ноября сообщил глава агентства Рафаэль Гросси после переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

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«Я рассказал министру о моих контактах с Дмитрием Кулебой, главой МИД Украины, и с россиянами о попытках выработать общую политическую волю для создания этой защитной зоны, что непросто. Но это не невозможно. И мы не сдаемся», — сказал он на пресс-конференции.

Днем ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС вызывает всё большее беспокойство. Он заявил о перебоях с внешним электроснабжением, которые происходят с периодичностью раз в три дня.

Ранее, 5 ноября, Гросси сообщил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено спустя два дня после отключения от электросети из-за обстрелов, повредивших высоковольтные линии. Глава МАГАТЭ напомнил, что уже неоднократно призывал создать зону безопасности вокруг территории ЗАЭС.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

14 октября его коллега Сергей Рябков отмечал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем в МИД России указали, что Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции и периметра вокруг нее.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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