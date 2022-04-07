Прямой эфир
Мир
Басурин сообщил о завершении основных боев в центре Мариуполя
Мир
Столтенберг призвал поставлять Киеву наступательные вооружения
Мир
ДНР обвинила украинских националистов в провокации в порту Мариуполя
Мир
В Германии увеличилось число преступлений против выходцев из России
Мир
Глава МИД Украины потребовал от стран НАТО предоставить Киеву оружие
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Австрией четырех дипломатов РФ
Мир
Власти Мексики сообщили о ввозе из США 500 тыс. единиц оружия ежегодно
Мир
Эксперт заявил об осторожном подходе России к спецоперации на Донбассе
Мир
ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за сутки
Мир
Итальянский журналист высказался в поддержку действий РФ
Мир
В США обвинили украинские войска в убийстве жителей Бучи
Сюжет:

Захарова пообещала ответ на высылку Австрией четырех дипломатов РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона ответит на высылку Австрией сотрудника Генконсульства в Зальцбурге и трех сотрудников посольства России в Вене. Об этом сообщила 7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Россия даст соответствующий ответ», — заявила она.

О высылке сотрудников российских дипмиссий в Вене австрийская сторона объявила ранее в этот день. В МИД страны указали, что четыре дипломата РФ должны покинуть государство до 12 апреля.

Ранее, 6 апреля, Захарова пояснила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 6 апреля МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причине. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ.

Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция. Также ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022