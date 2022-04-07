Захарова пообещала ответ на высылку Австрией четырех дипломатов РФ

Российская сторона ответит на высылку Австрией сотрудника Генконсульства в Зальцбурге и трех сотрудников посольства России в Вене. Об этом сообщила 7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявила она.

О высылке сотрудников российских дипмиссий в Вене австрийская сторона объявила ранее в этот день. В МИД страны указали, что четыре дипломата РФ должны покинуть государство до 12 апреля.

Ранее, 6 апреля, Захарова пояснила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 6 апреля МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причине. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ.

Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция. Также ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.