Генсек ОДКБ посетит Казахстан 11-13 января

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетит Казахстан 11-13 января для встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Он уточнил, что в ходе поездки запланированы встречи и обсуждение ситуации в Казахстане с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и начальником Генштаба Вооруженных сил Маратом Хусаиновым.

«Также Станислав Зась побывает в Алма-Ате, где встретится с командующим коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС», — добавил Зайнетдинов.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Также в страну прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских, киргизских и таджикских военных из состава миротворцев ОДКБ. Силы организации взяли под охрану ряд других стратегических объектов. Российские миротворцы приступили к патрулированию районов Казахстана.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. По его словам, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время.