Российские миротворцы приступили к патрулированию районов Казахстана

Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к охране важных объектов республики на фоне происходящих в республике беспорядков. Об этом сообщает 9 января Министерство обороны РФ.

«Подразделения ВДВ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России, после разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации, где после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что российские миротворцы охраняют жизненно важные объекты, аэродромы, а также ключевые объекты социальной инфраструктуры.

Как пояснили в министерстве, воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Ранее в воскресенье стало известно, что Россия продолжает переброску своих миротворческих сил в Казахстан. В республику прибудут миротворцы подразделений Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения десантников.

Кроме того, к вылету готовятся самолеты военно-транспортной авиации, которые доставят в Казахстан штатную технику и вооружение.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что отправка миротворцев ОДКБ в Казахстан — законная реакция на обращение президента республики Касыма-Жомарта Токаева. По ее словам, миротворцы ОДКБ были направлена только после того, как внутриполитические методы урегулирования ситуации с протестами в Казахстане были исчерпаны, и речь стала идти о «внешней угрозе».

При этом в ОДКБ заявили о возможном увеличении числа миротворцев в Казахстане. По данным консультанта секретариата ОДКБ Игоря Панарина, в настоящее время в миротворческой операции в Казахстане участвуют около 2,5 тыс. человек, что является «минимальным количеством, которое может успешно оказать помощь в обеспечении стабильности на территории Казахстана».

Президент Казахстана 5 января на фоне беспорядков в республике обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого организация решила направить в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

В секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.