В ОДКБ допустили увеличение миротворческих сил в Казахстане

Количество миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане при необходимости может быть увеличено. Такое мнение высказал консультант управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин.

Во время прямого эфира на YouTube-канале «Соловьев Live» Панарин утвердительно ответил на вопрос ведущего о возможном увеличении миротворческих сил ОДКБ в республике. От указал, что к таким мерам прибегут «при необходимости».

По данным консультанта Секретариата ОДКБ, в настоящее время в миротворческой операции в Казахстане участвует около 2,5 тыс. человек, что является «минимальным количеством, которое может успешно оказать помощь в обеспечении стабильности на территории Казахстана».

Кроме того, эксперт допустил пересмотр мандата миротворческих сил «в какой-то новой кризисной ситуации».

Он подтвердил, что главными функциями контингента ОДКБ остается охрана особо важных государственных объектов. В настоящее время, добавил Панарин, военнослужащие миротворческих сил концентрируются вокруг столицы страны — Нур-Султан — и в Алма-Ате.

Миротворческая операция проводится в полном соответствии с нормативно-правовыми документами ОДКБ и ООН, заключил консультант Секретариата организации.

Ранее в этот день стало известно, что самолеты российской военно-транспортной авиации завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Президент Казахстана 5 января на фоне беспорядков в ре5спублике обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого организация решила направить в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

В секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.