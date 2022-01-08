Переброска в Казахстан миротворцев ОДКБ из Армении завершилась

Самолеты российской военно-транспортной авиации завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащих доставили с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алма-Аты в Казахстане военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС РФ.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, Нацгвардия республики сообщала о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Как стало известно 7 января, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. В тот же день миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.