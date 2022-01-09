Захарова заявила о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан

Отправка миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан на фоне происходящих протестов — законная реакция на обращение президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Об этом в субботу, 8 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана», — отметила она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Захарова подчеркнула, что миссия ОДКБ была направлена только после того, как внутриполитические методы урегулирования ситуации с протестами в Казахстане были исчерпаны, и речь стала идти о «внешней угрозе».

Кроме того, представитель МИД сказала о том, что западные партнеры РФ выставляют себя в непрофессиональном свете, делая высказывания о «неправовой истории» относительно отправки миссии ОДКБ.

Ранее в субботу глава американской дипломатии, комментируя ввод российских миротворцев в Казахстан, заявил, что Вашингтон вынес один урок из истории, якобы, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о вводе российских миротворцев в Казахстан на фоне беспорядков похожи на проявление отчаяния от отсутствия аргументов, а также детский лепет, поскольку представители Вашингтона не знают ответов на вопросы, которые им задают в связи с протестами.

Кроме того, представитель МИД назвала слова Блинкена хамскими, напомнив Вашингтону о вводе американского контингента в ряд стран, которым «не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей».

6 января тот же день правительство Армении разрешило подразделению вооруженных сил республики из состава ОДКБ участвовать в миротворческой миссии в Казахстане. Министру обороны Армении Сурену Папикяну кабмин поручил организовать процесс отправки.

Кроме того, свои миротворческие силы в Казахстан направили Белоруссия и Россия.

По заявлению Генсека ОДКБ Станислава Зася, миротворцы в Республике имеют права применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. Также он заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

В Казахстане с 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.