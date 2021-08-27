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Трамп заявил о возможности избежать трагедии в Кабуле при его президентстве

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Президентство 45-го хозяина Белого дома Дональда Трампа помогло бы избежать трагедии в Кабуле. С таким заявлением в четверг, 26 августа, выступил сам Трамп.

Кроме того, экс-американский лидер обрушился с критикой в адрес президента США Джо Байдена.

«Эта трагедия не должна была произойти <...>. И её не случилось бы, будь я вашим президентом», — сообщил Трамп в эфире телеканала Fox News.

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Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

«Джо Байден собирался в отпуск, в то время как Афганистан катился в ад. Это то, что вы получаете, когда у вас есть слабость в Белом доме. В Белом доме нельзя проявлять слабость. Они должны уважать вашего президента. Этой трагедии нельзя было допустить, что делает наше горе еще более глубоким и трудным для понимания», — цитирует 45-го хозяина Белого дома Yahoo.

Таким образом Трамп намекнул на отъезд Байдена в Кэмп-Дэвид, где он находился на «летнем отпуске» 16 августа.

Также бывший американский президент, совместно со своей супругой Меланьей Трамп, выразили соболезнования в связи с жертвами атаки Кабула, акцентировав внимание на гибели военнослужащих США.

Ранее этим же днем, 26 августа, Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. Американское правительство также обратилось к населению страны с призывом сплотиться, чтобы дать отпор террористам.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 103 человека. В числе погибших — 13 американских военнослужащих и 90 афганцев. Число пострадавших, по последним данным, оценивается в 150 человек.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

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