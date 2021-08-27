В теракте в Кабуле погибли более 100 человек

В результате прогремевших в четверг в аэропорту Кабула взрывов погибли 103 человека. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило издание The Wall Street Journal.

Среди погибших — 90 афганцев и 13 американских солдат.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ.