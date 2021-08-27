Прямой эфир
Мир
Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90 человек
Общество
Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
Мир
Байден посчитал ИГ виновниками взрывов в Кабуле по данным разведки
Мир
Макрон выразил соболезнования семьям погибших в терактах в Кабуле
Происшествия
В Ярославской области в ДТП с электросамокатом погиб 84-летний мужчина
Мир
В Казахстане жители пытались покинуть район взрыва склада боеприпасов
Мир
В Пентагоне назвали реальной угрозу силам США в Афганистане от ИГ
Авто
Бренд Cheryexeed в России переименуют в Exeed
Мир
Белый дом сообщил о готовящемся выступлении Байдена по теракту в Афганистане

Байден взял на себя ответственность за последние события в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в четверг, 26 августа, во время своего выступления в Белом доме, заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время», — отметил Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 военнослужащих США при взрывах около аэропорта Кабула.

Кроме того, американский лидер также объяснил почему США покинули авиабазу в Баграме. По его словам, она, по мнению военных, не представляла большой ценности, и военное руководство предложило сосредоточится на Кабуле.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

«Военные заключили, что «Баграм» не представляет большой добавленной стоимости, и мудрее сосредоточиться на Кабуле. Я последовал их рекомендации», — отметил глава Белого дома.

Так Байден отреагировал на доводы критиков о том, что войска США могли бы использовать «Баграм» при эвакуации тысяч людей из Афганистана.

Ранее глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) реальна, Вашингтон готов к новым атакам.

Маккензи уточнил, что власти США намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Ранее Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ. По его словам, что за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим»

Также он сообщил, что в результате атаки погибли двенадцать военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Всего, по данным минздрава Афганистана, в результате атак в Кабуле погибли не менее 90 человек, пострадали 150.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021