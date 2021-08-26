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В Пентагоне назвали реальной угрозу силам США в Афганистане от ИГ

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Угроза американским силам в Афганистане от ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) реальна, Вашингтон готов к новым атакам. Об этом заявил глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

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«Угроза для наших сил, особенно со стороны ИГ, очень реальна», — сказал Маккензи на брифинге по видеосвязи.

По его словам, Пентагон не исключает, что террористы «хотят продолжить эти атаки» и добавил, что США, в том числе, находятся в контакте с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

«Мы знаем, что ИГ хотело бы атаковать самолеты, если бы у него были для этого возможности... Мы не думаем, что они располагают способными на это переносными зенитно-ракетными комплексами», — добавил генерал.

Маккензи уточнил, что власти США намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Ранее Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ. По его словам, что за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим»

Также он сообщил, что в результате атаки погибли двенадцать военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

МИД Великобритании после взрывов сообщил о высокой угрозе терактов в Афганистане, и рекомендовал всем немедленно покинуть международный аэропорт Кабула.

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