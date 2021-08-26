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Пентагон возложил на ИГ ответственность за взрывы у аэропорта Кабула

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За взрывами в Кабуле стоит ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил на брифинге 26 августа глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

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По его словам, за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим», передает телеканал Sky News.

«Мы полагаем, что они [террористы] хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся», — сказал военный.

Также он сообщил, что в результате атаки погибли двенадцать военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

В Пентагоне подтвердили гибель и ранения нескольких военных, однако точное количество не уточнили.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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