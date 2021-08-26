Пентагон возложил на ИГ ответственность за взрывы у аэропорта Кабула

За взрывами в Кабуле стоит ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил на брифинге 26 августа глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим», передает телеканал Sky News.

«Мы полагаем, что они [террористы] хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся», — сказал военный.

Также он сообщил, что в результате атаки погибли двенадцать военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

В Пентагоне подтвердили гибель и ранения нескольких военных, однако точное количество не уточнили.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.