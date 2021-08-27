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Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90 человек

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Не менее 90 человек погибли и 150 пострадали при атаках в Кабуле. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил телеканал CBS со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

«Число жертв от взрывов в аэропорту Кабула и рядом с ним возросло до 90 человек», — отмечает телеканал.

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Глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). По его словам, за взрывами «последовало несколько атак боевиков ИГ, которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

Также он сообщил, что в результате атаки погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

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